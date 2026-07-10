Владимирский Следком проводит проверку. Трагедия случилась вчера, 9 июля. Девочка вместе с тремя подругами такого же возраста пришла на берег реки Киржач. Она с возвышения прыгнула в воду, и

Владимирский Следком проводит проверку. Трагедия случилась вчера, 9 июля. Девочка вместе с тремя подругами такого же возраста пришла на берег реки Киржач. Она с возвышения прыгнула в воду, и её стало уносить течением. На крики остальных подростков прибежал мужчина, который попытался спасти девочку, однако она скончалась до того, как он смог её вытащить. Плавать ребёнок