Специалисты проводят ремонтные работы на участке автодороги Владимир – Муром – Арзамас. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 5 километров трассы. Сейчас

Специалисты проводят ремонтные работы на участке автодороги Владимир – Муром – Арзамас. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 5 километров трассы. Сейчас дорожники модернизируют отрезок дороги, который ведёт к селу Малышево, а также участок в черте этого населённого пункта. После окончания работ проезд к Малышевской школе, магазину и Никольской церкви