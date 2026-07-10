Уголовное дело будет рассмотрено Юрьев - Польский районным судом.

Прокурор района направил в суд дело против местной жительницы, ставшей причиной смертельной аварии. Обвиняемая полностью признала вину в трагическом инциденте на улице Шибанкова.Следствие установило, что днем 14 мая женщина на машине Suzuki Jimny сдавала назад, выезжая из двора. Водитель проявила невнимательность и сбила пожилую женщину, которая в тот момент шла по тротуару.Потерпевшей оказалась 79-летняя ветеран труда и заслуженный педагог с полувековым стажем работы. Получив тяжелые повреждения, пенсионерка умерла в реанимации местной больницы. Дочь погибшей подала иск на возмещение двух миллионов рублей морального вреда. Рассмотрением иска и самого дела займется районный суд.