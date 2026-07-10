Санитарный мониторинг пляжей Владимирской области продолжается все лето.

Специалисты ведомства напоминают о рисках заражения церкариальным дерматитом. Болезнь вызывают личинки плоского червя, обитающие в стоячих теплых водоемах с обилием уток. Паразиты проникают в кожу, вызывая сильный зуд, сыпь и покраснения, которые могут сохраняться до трех недель. От человека к человеку инфекция не передается.Для защиты выбирайте только проверенные пляжи и избегайте мелководья, где много моллюсков. Не контактируйте с водоплавающими птицами. После купания насухо вытритесь жестким полотенцем, а дома примите душ с мылом. Для рыбалки вне зон отдыха используйте гидрокостюмы.