Команда СК по Владимирской области завоевала серебро на отборочном этапе Всероссийской спартакиады.

В Калуге прошел отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ. В рамках турнира состоялись состязания по волейболу, где за победу боролись команды 13 следственных управлений Центрального федерального округа.Команда СУ СК России по Владимирской области завоевала серебряную награду. В этом году состав коллектива усилили новые перспективные игроки — это помогло показать высокий результат. Первое место досталось команде из Рязани.На площадке кипели эмоции: каждая подача и каждый розыгрыш проходили в напряженной борьбе. Спортсмены демонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и умение действовать как единая команда — поддерживать друг друга и слаженно выстраивать игру.