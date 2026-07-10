Во Владимирской городской агломерации продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». “Умные” светофоры позволяют

Во Владимирской городской агломерации продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». “Умные” светофоры позволяют создавать более безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения. Центр безопасности дорожного движения Владимирской области сообщает об установке на светофорных объектах шкафов связи. Шкаф связи и контроля для светофора — это, по сути,