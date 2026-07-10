Расследование находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Владимира выявила нарушение в сфере безопасности дорожного движения. Местный житель обратился в РЭО ГИБДД для замены водительского удостоверения и предъявил медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом.Проверка показала, что мужчина не проходил врачебную комиссию: подпись терапевта, находящейся в декретном отпуске, подделана, а офтальмолог не подтверждала свою подпись. Кроме того, мужчина состоит на учёте у врача‑психиатра‑нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» — ему не могли выдать такую справку.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа).