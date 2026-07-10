МЧС призывает родителей ни на секунду не оставлять ребят без присмотра.

В связи с ожидаемым потеплением сотрудники МЧС Владимирской области настоятельно просят соблюдать правила безопасности на водоемах.Наиболее безопасным временем для плавания считаются утренние и вечерние часы. Категорически запрещено заходить в воду под запрещающими знаками. Главное правило — никогда не оставлять детей без присмотра. Вода уже унесла жизни 6-летнего мальчика в Гороховецком районе, двух подростков в Селивановском и Киржачском округах, а также 13-летней девочки в Городищах.Особую осторожность нужно проявлять при использовании лодок. Недавнее столкновение катера и байдарки на Клязьме обошлось без жертв только благодаря спасательным жилетам.