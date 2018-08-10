В церемонии закрытия соревнований принял участие врио заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции полковник полиции Александр Половинка...

С 6 по 8 августа в Зональном центре кинологической службы состоялись соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками подразделений системы Главного Управления МВД России по г. Москве.Около 50 столичных полицейских состязались на базе Центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Москве в Балашихе. В соревнованиях приняли участие представители всех кинологических подразделений, дислоцирующихся на территории г. Москвы. На протяжении трех дней стражи правопорядка и их четвероногие питомцы проходили различные испытания: кросс на дистанцию в 1 километр, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, наркотических средств, работа по запаховому следу человека, выборка вещи, обыск на местности и в помещении. В ходе соревнований судьями оценивалась в первую очередь работа собаки и её взаимодействие с кинологом.В церемонии закрытия соревнований принял участие врио заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции полковник полиции Александр Половинка. Он поблагодарил конкурсантов за активное участие. «От руководства Главного управления МВД России по г. Москве и от себя лично я поздравляю каждого участника с теми результатами, которых он достиг в данных соревнованиях. Ваша служба уникальна! Я уверен, что весь опыт, который вы получаете на таких соревнованиях, будет использован на обеспечение безопасности жителей и гостей столичного региона», – отметил Александр Половинка.В командном первенстве 1-е место завоевала команда ЦКС УВД по ЮВАО, 2-е место занял коллектив ЦКС УВД по ММ, а почетное 3-е место- ЦКС ГУ МВД России по г. Москве. По итогам прохождения испытаний в личном первенстве также были отмечены специалисты-кинологи различных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Все победители были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве