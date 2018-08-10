Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске 14 россиян – болельщиков Зенита. Более двух тысяч гостей из Санкт-Петербурга прибыло в Минск на матч Лиги Европы с минским Динамо.

Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске 14 россиян – болельщиков "Зенита". Более двух тысяч гостей из Санкт-Петербурга прибыло в Минск на матч Лиги Европы с минским "Динамо".Большинство болельщиков вели себя в рамках правил. Однако не обошлось без эксцессов. В день матча 14 болельщиков "Зенита" были задержаны белорусской милицией. Причина задержание – мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков, в том числе и пива в общественных местах. В отношении нарушителей были составлены соответствующие протоколы. В настоящее время все задержанные уже отпущены.Первый матч третьего раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" завершился крупной победой минчан 4:0. Для выхода в следующий круг "Зениту" нужно побеждать в ответной встрече с разницей в пять мячей.