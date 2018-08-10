Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова не перестает удивлять. Звезда в 52 года имеет тело юной чаровницы.

Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова не перестает удивлять. Звездав 52 года имеет тело юной чаровницы.В своем Instagram Салтыкова опубликовала снимок, на которомзапечатлена отдыхающей на морском берегу. Певица позирует в крошечном красномбикини, которое не оставляет простора для воображения.Примечательно, что в своем возрасте Ирина выглядит какдевочка. У артистки пышная грудь, подтянутый живот и стройные ножки.Поклонники были в восторге от фотографии. За час пост певицынабрал более трех тысяч отметок нравится и сотни лестных комментариев.Поклонники слагали звезде хвалебные оды. Они удивлялись, как Ирине удается такпоразительно молодо выглядеть в своем возрасте. Фанаты мужского пола дажепытались заигрывать с артисткой – они писали, что от таких кадров им становитсяжарко."Когда видишь такуюкрасивую женщину, да еще и в этом красном купальнике, становится слишком жарко!☀️☀️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не просто жарко. Вообще огонь! 😘🔥", "Нутеперь жарко всем ))", "Лет 10 мне было, а я уже засматривался на вас!Красивая женщина!", "Девочка в красном🙌😍🤗🌹💥☀️", "Вот как надо выглядеть в любомвозрасте", "Всегда молода и красива!👍👌🌹", "уменя аж телефон нагрелся👍👍👍", "Просто🌹🌹🌹🌹🌹где Вы взяли элексир молодости???" -писали интернет-обыватели.Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательныхисполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом,когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серыеглаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотойграммофон".