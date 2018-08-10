Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова не перестает удивлять. Звезда
в 52 года имеет тело юной чаровницы.
Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова не перестает удивлять. Звезда
в 52 года имеет тело юной чаровницы.
В своем Instagram Салтыкова опубликовала снимок, на котором
запечатлена отдыхающей на морском берегу. Певица позирует в крошечном красном
бикини, которое не оставляет простора для воображения.
Примечательно, что в своем возрасте Ирина выглядит как
девочка. У артистки пышная грудь, подтянутый живот и стройные ножки.
Поклонники были в восторге от фотографии. За час пост певицы
набрал более трех тысяч отметок нравится и сотни лестных комментариев.
Поклонники слагали звезде хвалебные оды. Они удивлялись, как Ирине удается так
поразительно молодо выглядеть в своем возрасте. Фанаты мужского пола даже
пытались заигрывать с артисткой – они писали, что от таких кадров им становится
жарко.
"Когда видишь такую
красивую женщину, да еще и в этом красном купальнике, становится слишком жарко!☀️☀️☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не просто жарко. Вообще огонь! 😘🔥", "Ну
теперь жарко всем ))", "Лет 10 мне было, а я уже засматривался на вас!
Красивая женщина!", "Девочка в красном🙌😍🤗🌹💥☀️", "Вот как надо выглядеть в любом
возрасте", "Всегда молода и красива!👍👌🌹", "у
меня аж телефон нагрелся👍👍👍", "Просто
🌹🌹🌹🌹🌹где Вы взяли элексир молодости???" -
писали интернет-обыватели.
Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных
исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом,
когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые
глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996
году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой
граммофон".