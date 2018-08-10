Участники антиправительственного протеста в румынской столице заблокировали движение транспорта, полиции пришлось применить слезоточивый газ, есть пострадавшие.

Участники антиправительственного протеста в румынской столице заблокировали движение транспорта, полиции пришлось применить слезоточивый газ, есть пострадавшие.Как передает РИА Новости, об этом сообщило агентство Agerpres, подчеркнув, что жандармы применили слезоточивый газ после того, как манифестанты начали бросать в них бутылки с водой.Медики оказали пострадавшим помощь на месте. Один из жандармов получил травму предплечья и был доставлен в больницу.Активисты заблокировали движение на улицах Бухареста, которые прилегают к площади Победы. Сам митинг официально начнется в 19 часов по московскому времени. На нем граждане страны, а также представители диаспоры из европейских стран и США намерены требовать роспуска парламента и отставки правительства.Митингующие недовольны состоянием дел в экономике, в частности, налоговой системой и пенсионной реформой. Они требуют активнее развивать партнерские отношения с Евросоюзом и НАТО и просят ввести электронное голосование в стране.