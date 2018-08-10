Бывший игрок сборной России, а ныне нападающий Кайрата Андрей Аршавин высказался о выступлении национальной команды на прошедшем чемпионате мира по футболу. Спортсмен не ожидал, что наши игроки дойдут до четвертьфинала.

Бывший игрок сборной России, а ныне нападающий "Кайрата"Андрей Аршавин высказался о выступлении национальной команды на прошедшемчемпионате мира по футболу. Спортсмен не ожидал, что наши игроки дойдут дочетвертьфинала."Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы,но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моейголове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы", – высказалсяАршавин.Он отметил, что не видел игры Испания-Россия, однако много слышало том, что отечественная сборная в большинстве своем оборонялась. Андрея этоничуть не удивило: "Да и любая команда против Испании в большинстве своемобороняется и контратакует". По словам футболиста, дойти до одной четвертой дляроссийских игроков – это очень хороший результат.Далее спортсмен прокомментировал незабитый пенальти Федора Смолова в матче с хорватами. "Паненка"Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство? Мне трудно сказать, это нужноспросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильнорискует", – рассудил Аршавин.Андрей отметил, что Федор решился на риск, за который многолет назад в "заводских командах" могли "убить", потому чтона кону были большие деньги. "Я особо этого не застал, но в те времена, когдамой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу", – цитирует футболиста Championat.com со ссылкой на Prosports.kz.Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретилась с англичанами.