В Москве на 61-м году жизни ушел из жизни актер, режиссер и педагог Дмитрий Брусникин. Последние два месяца он лечился в Боткинской больнице от сердечной недостаточности, рассказал Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье актера.

В Москве на 61-м году жизни ушел из жизни актер, режиссер и педагог Дмитрий Брусникин. Последние два месяца он лечился в Боткинской больнице от сердечной недостаточности, рассказал Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье актера.По его словам, при этом артист чувствовал себя хорошо и не захотел брать отпуск, считая, что сможет справиться с болезнью, не оставляя работы. Однако накануне состояние Брусникина резко ухудшилось."Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества", — сообщили в пресс-службе МХТ Чехова, где много лет работал артист.Свои соболезнования в связи с уходом талантливого человека выразил и министр культуры РФ Владимир Мединский, подчеркнув, что кончина Брусникина — большая потеря для всей российской культуры."Известный актер и режиссер, талантливый, мудрый и любимый студентами педагог, Дмитрий Владимирович вписал немало ярких страниц в историю отечественного сценического искусства", — сообщается на сайте ведомства.По мнению министра, зрители и коллеги ценили Дмитрия Брусникина за редкую самоотдачу и невероятную созидательную энергию.Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. Окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Ефремова), после чего был сразу принят в труппу театра.На его счету роли в десятках спектаклей, а в фильмографии более 30 фильмов и сериалов, в том числе картины "По зову сердца", "Чемпионы" и сериалы "Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского", "Марш Турецкого", "Любовь на острие ножа".