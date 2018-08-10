Пожар в Сновицах. Четверо погибших, в том числе двое детей. И это не легенда учений МЧС, а суровая реальность. Сегодня ночью в селе вспыхнул деревянный жилой дом. Проживали в нём две семьи, одна из них погибла. Огонь унёс жизни матери, её сожителя, а так же двухлетнего мальчика и годовалой девочки. На месте трагедии работала наша съёмочная группа.

с. Сновицы25-ый дом по улице Шмакова ещё вчера был на две семьи. Сгорели деревянные стены, крыша, терасса. Но самое страшное - ночной пожар унёс жизни четырёх человек.Елена, очевидец: "Женщина с сожителем, трое детей. Старшая девочка, 10 лет, она у брата у её ночевала, а двое маленьких, два годика и годик, - вот они погибли все.Погибшие не сгорели, а отравились угарным газом. Возможно, в этом пожаре жертв могло быть и больше. Соседи погибших, которые делили с ними дом пополам, в момент пожара спали. Так бы и не проснулись, анализирует ситуацию Надежда Исаева, если бы то ли топот, то ли треск не услышали.Надежда Исаева, соседка погибших, житель дома № 25 по ул. Шмакова: "Спали бы конечно, так бы и спали. У нас трое - ну мы быстренько, бабушка у нас лежачая, маму вынесли соседи".По словам соседей, пожарные ехали 27 минут. Время звонков зафиксировано в телефоне. Правда, звонили не напрямую в МЧС, а через родственников.Елена, очевидец: "По телефону диспетчер сказала. Второй раз позвонили, когда узнать, где машина, там же люди, она говорит, а что же вы сразу не сказали, что там люди".Надежда, очевидец: " Думаете, если бы всё было вовремя, можно было бы спасти?" - " Детишек - да, вы знаете, как детишек жалко, это годик и два годика".По официальной информации МЧС, первое подразделение прибыло на место через 10 минут после звонка в единую диспетчерскую службу. Причём в тревожном ведомстве говорят - приехала не та машина, которая должна. Ситуация действительно получилась внеплановая, однако её оперативно удалось разрешить, в нормативные сроки.Павел Литов, врио зам.начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Сообщение о пожаре у нас поступило в 01.53 ночью в подразделение, которое охраняет Октябрьский район. В частности, пожарная часть номер 2 в это время за 10 минут в 01. 43 убыло на возгорание в населённый пункт Богослово, поэтому оперативно-диспетчерской службой были перенаправлены другие силы и средства к месту пожара".С 10-ти летним ребёнком, которая осталась жива, потому что ночевала у родственников, уже работают психологи. А следователи в ходе проверки детально обследуют место происшествия. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, на террасе были обнаружены оголенные провода. Помимо причин возникновения огня следователи дадут и правовую оценку действиям спасателей.