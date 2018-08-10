Суздальское гетто. Жители главного туристического центра нашего региона жалуются на невыносимые условия жизни. В одном из многоквартирных домов Суздаля в подвале стоит вода, а стены покрылись плесенью. Люди предъявляют претензии управляющей компании. А она в свою очередь - жителям дома. Что творится на задворках туристического города увидела Валерия Саенко.

г. СуздальВ подвале этого дома уже давно царят полумрак и сырость. Дышать здесь тяжело от неприятных запахов, ну а ходить и вовсе опасно для здоровья. На полу канализационные стоки вперемешку с мусором. Порывы канализации, рассказывают жильцы, здесь случаются несколько раз в месяц. На постоянные протечки жалуются в управляющую компанию, порывы устраняют, но лучше становится лишь ненадолго.Жанна Савельева, старшая по дому № 37 по ул. Гоголя: "Это никому не нужно, здесь все брошено, в аварийном состоянии. Постоянно течет, постоянно канализация прорывает - это после того, как здесь все частями делают. Труба сломалась - частичку сделали. В другом месте сломалось - там сделали. Здесь вонь, здесь сырость, это все идет наверх. На первых этажах полы гнилые. Люди уже меняют сами".Над подвалом квартиры первого этажа. Здесь на 12 квадратах Армине живет с мужем и 2 детьми. Внешняя стена в их квартире вся черная от плесени.Армине, жительница дома №37 по ул. Гоголя: "Зимой отопление не греет, везде сырость, капает. Тут вещи у меня мокрые все. Плохо очень".Дом №37 по улице Гоголя раньше был общежитием работников гостиничного комплекса. Тогда за порядком во всем здании следил комендант. Но в нулевых людям разрешили приватизировать жилье. В подвале закрыли общие душевые, на этажах кухни. За общедомовым имуществом поставили следить управляющую компанию. Но штукатурка на стенах отваливается, а подвал затоплен. Управкомпания рапортует, косметический ремонт здесь по плану должны сделать ещё до отопительного сезона. А вот что касается канализации, то постоянные прорывы - вина жителей. Ведь капитальный ремонт этих систем сделали всего 2 года назад.Вячеслав Щекин, директор управляющей компании "Жилищник": "Там дело не в том, что канализация неправильно сделана. Она сделана правильно. Начинаем прочищать - из канализации достаем куриные кости, на той неделе буквально полведра картошки выгребли оттуда целиковой. И это все происходит при жителях. Люди видят, что мы оттуда достаем. Канализацией пользуются неправильно".Среди жителей бывшего общежития много тех, кто снимает жилье по договору соцнайма. И они за содержание дома платят неохотно, у дома перед "управляшкой" большие долги. А вот общественники уверены, следить за порядком управомпания всё равно должна. По информации активистов, в подобном состоянии в Суздале не только это бывшее общежитие. Люди живут в таких условиях и в других домах.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Здесь единственный способ провести полную, тотальную проверку всего жилого фонда в городе Суздале, эффективность оценить работы управляющей компании в Суздале, ну и, соответственно, к нерадивым управляющим компаниям принять самые жесткие меры со стороны ГЖИ. Мы соответстующее обращение сейчас готовим. Я думаю, что нужно пройти вообще по всем домам многоквартирным в Суздале, потому что это проблема, которая не решается, по сути дела".Ну а что касается этой квартиры, ее жильцам нужно написать заявление в управляющую компанию, чтобы ее сотрудники провели экспертизу жилья. Как выяснилось, собственники квартиры, прожив 12 лет в таких условиях, даже не жаловались коммунальщикам.