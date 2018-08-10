Полузащитник Эвертона Никола Влашич в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Армейцы арендуют 22-летнего хорвата до конца сезона.

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Армейцы арендуют 22-летнего хорвата до конца сезона.Как сообщает "Спорт-Экспресс", ЦСКА собирался купить Влашича за 10 миллионов евро, но получил отказ "Эвертона". Однако девятикратные чемпионы Англии согласились отпустить футболиста в аренду. В ближайшее время будет оформлен арендный договор, и Влашич сможет присоединиться к ЦСКА.Никола Влашич – атакующий полузащитник, способный сыграть как в центре, так на обоих флангах. Футболист пришел в "Эвертон" из Хайдука в 2017 году и заключил контракт до 2022 года. В прошлом сезоне Влашич сыграл за "Эвертон" 19 встреч, в которых забил два мяча.