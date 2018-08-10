Мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна борется с онкологическим заболеванием. Пианистка показала новую фотографию родственницы и сообщила о ее состоянии.

Мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна борется с онкологическим заболеванием. Пианистка показала новую фотографию родственницы и сообщила о ее состоянии.В Сети появилась фотография, на которой Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлена лежащей на коленях у своей матери Лидии Ивановны. Женщина облачена в зеленый сарафан. Одной рукой она обнимает наследницу и улыбается в камеру. Виталина успокоила фанатов, сообщив, что с мамой все в порядке, компетентно сообщает .Недавно мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна стала гостьей очередного выпуска ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященного скандалу вокруг Армена Джигарханяна. Она призналась, что у нее рак. Она сообщила, что у нее метастазы и ей требуется вторая операция. Однако Лидия Ивановна отказалась от хирургического вмешательства до тех пор, пока не уляжется скандал вокруг ее дочери. Свое решение родительница озвучила со слезами на глазах и дрожью в голосе. Ранее Лидия Цымбалюк прошла более десяти курсов химиотерапии.К слову, накануне, 9 августа, состоялось заседание по делу о неприкосновенности частной жизни Армена Джигарханяна, бывшего мужа молодой пианистки.Цымбалюк-Романовская успела всего парой слов перекинуться с прессой. Она заявила, что не понимает в чем ее вина и намерена отстаивать свое доброе имя в суде. Также она поведала, что находится в прекрасном настроении, мол, после громкого развода жизнь стала слаще, а она счастливее прежнего.Действительно, жизнь Виталины бьет ключом. Недавно в соцсетях она обнародовала фотографии, на которых сидит за накрытым столом с соседями. Пиршество выдалось на славу – вино, деликатесный сыр, хамон и красная икра – лишь то, что попало в кадр. "Главное – моральная поддержка, человеческий фактор и исключительно положительные эмоции!" – написала Цымбалюк-Романовская.