Сегодня мебельные фабрики предлагают новые усовершенствованные кровати, которые превращают детскую спальню в игровую площадку, в класс для обучения или даже тренажерный зал. Многие взрослые не отказались бы от некоторых кроватей, которые сейчас доступны детям.

В прошлом производители детских кроватей не предлагали своим потенциальным покупателям широкого ассортимента моделей. Основное внимание уделялось экологической и функциональной безопасности. Это, безусловно, очень важно, однако конструктивно почти все кровати были скучно идентичные – две спинки, царги и спальное основание.Сегодня ситуация иная. В каталогах мебельных фабрик, кроме традиционных моделей, можно увидеть новые усовершенствованные кровати, которые превращают детскую спальню в игровую площадку, класс для обучения или даже тренажерный зал.Первые детские кровати, которые заслуживают внимания, – это кровати необычного дизайна. Это уже не стандартизированная мебель, а автомобили, кареты и космические корабли. Спать в такой кровати ребенок будет с радостью, да и внешний вид детской преобразится – станет более позитивным и интересным.Заметно увеличился ассортимент кроватей с двумя ярусами и так называемых кроватей-чердаков. Классические двухъярусные модели не только позволят сэкономить место в небольшой детской комнате или однокомнатной квартире, но и подарят массу положительных эмоций детям, особенно тем, кому выпадет удовольствие спать на верхнем этаже. Единственное, о чем стоит помнить, – об элементарных правилах безопасной эксплуатации такой мебели.Кровати-чердаки, у которых для сна отведен верхний ярус, а внизу расположена игровая, тренажерная или учебная зона, – относительно новый тип мебели для российского потребителя. Именно такие кровати зачастую являются оптимальным выбором для детей младшего школьного возраста и подростков. Вместе с кроватью повышенной функциональности ребенок получает не просто место для сна, но и свою собственную зону для веселого времяпрепровождения, хранения игрушек, обучения и игр. Кровать-чердак позволяет ребенку обзавестись своим личным пространством даже в условиях однокомнатной квартиры или в семье с несколькими детьми, учит порядку, ответственности, дисциплине. И это не говоря уже о позитивных эмоциях, которые испытает ребенок, просто увидев такую кровать у себя в комнате.При условии правильного выбора современная кровать может превратить детскую в среду обучения, познания мира и веселых игр. Положа руку на сердце, многие взрослые не отказались бы от некоторых кроватей, которые сегодня доступны детям. Возможно, родителям не стоит навязывать своим детям скучные стандарты морально устаревшей мебели. Тем более что современные кровати – это не только новые впечатления и радостные воспоминания, но и комфортное решение проблем для квартир малой площади.На правах рекламы