Развитие энергетического комплекса России обсудили на совещании, которое провёл премьер-министр. Дмитрий Медведев сейчас находится на Камчатке с рабочим визитом. Говорили, в том числе, о строительстве комплекса для перегрузки сжиженного природного газа. Он сможет принимать танкеры ледового класса, которые перевозят топливо по Северному морскому пути.

Развитие энергетического комплекса России обсудили на совещании, которое провёл премьер-министр. Дмитрий Медведев сейчас находится на Камчатке с рабочим визитом. Говорили, в том числе, о строительстве комплекса для перегрузки сжиженного природного газа. Он сможет принимать танкеры ледового класса, которые перевозят топливо по Северному морскому пути. Объем частных инвестиций в проект — около 70 миллиардов рублей, отмечает телеканал "Россия 24". По плану, запуск первой очереди состоится в 2020 году."Создание такого транспортно-логистического узла позволит решить сразу несколько важных задач: значительно нарастить экспорт нашего СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), ожидается, что объем перевозок по Северному морскому пути здесь утроится, и путь перейдет на круглогодичную загрузку, также это позволит обеспечить заказами российских судостроителей, планируется построить десять танкеров-газовозов ледового класса. Кроме того, есть достаточно интересная идея по газификации Камчатского края", — сказал Д.Медведев на совещании, посвященном проекту компании "Новатэк" по строительству на Камчатке перегрузочного комплекса для перевалки СПГ.