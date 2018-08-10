Попугай в самолете стюардессе:
- Эй, шлюха, виски и побыстрее!
Она приносит ему виски. Через некоторое время он же:
- Коза драная, виски мне и побыстрее!
Она обслуживает его снова. Мужик, сидящий позади попугая, думает:
"Что попугай может, могу и я". И кричит стюардессе вслед:
- Приебок, пива мне и поживее!
Терпение стюардессы переполнено и она жалуется капитану. Капитан решает попугая и мужика выбросить. Дверь открывается. Попугай мужику:
- Мужик, для нелетающего ты слишком выебистый.
еще анекдот!