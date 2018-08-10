Фигурантки похитили с производства изделия на сумму более 270 тысяч рублей с целью их дальнейшей реализации.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-ми и 45-летней местных жительниц. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Полицейские установили, что обвиняемые, работая на одном из предприятий, в течение нескольких месяцев текущего года похищали ткань для пошива с целью ее дальнейшей продажи частным образом. Сумма причиненного собственнику материального ущерба превысила 270 тысяч рублей.Реализовать похищенное фигуранткам не удалось – имущество изъято в полном объеме.Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.