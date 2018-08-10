Американским предпринимателям придется покинуть российский рынок. А компании из России, в свою очередь, выбьют конкурентов из международных проектов. Эксперты оценили влияние антироссийских санкций на экономику США.

Американским предпринимателям придется покинуть российскийрынок. А компании из России, в свою очередь, выбьют конкурентов измеждународных проектов. Эксперты оценили влияние антироссийских санкций наэкономику США.Новый пакет санкций в отношении России, о котором объявленов США, без сомнения, ударит по Москве. Однако воздействие на экономику СШАможет оказаться еще сильнее, предупреждают американские эксперты.Как пишет издание The Hill, в соответствии с законопроектом "Озащите выборов от угроз путем становления ограничений", который намереныпринять в Вашингтоне, компаниям США придется покинуть российский рынок.Американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия ипонесет серьезные убытки.В то же время, российские компании смогут покупать доли вмеждународных проектах по всему миру – и, таким образом, "выбивать"оттуда американских конкурентов, считает издание.Санкции должны заставить Москву "вести себя правильно",заявили в госдепартаменте США. Подробности новых ограничений Вашингтон пока нераскрывает. Как заявила представитель ведомства Хизер Нойерт, детали станутизвестны после того, как законопроект пройдет все стадии утверждения.Тем временем премьер-министр России Дмитрий Медведев,комментируя шаги американской администрации, назвал ввод санкций "экономическойвойной". Премьер подчеркнул, что России придется жестко отвечать на возможныезапреты на деятельность отечественных банков или на использованиеамериканской валюты со стороны США.По словам Медведева, с помощью ограничительных мер Американадеется убрать Россию из числа мощных конкурентов на международномполе.