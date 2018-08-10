Жители американского Анкориджа повстречали невероятных размеров сохатого, не обращавшего ровным счетом никакого внимания на людей. Размеры животного можно оценить по сделанной записи.

Жители американского Анкориджа повстречали невероятных размеров сохатого, не обращавшего ровным счетом никакого внимания на людей. Размеры животного можно оценить по сделанной записи.Лоси на Аляске не являются чем-то диковинным, однако величественный зверь поразил и видавших виды охотников. Судя по кадрам, его высота в холке приближается к трем метрам, столь масштабно он смотрится на фоне притормозившего кроссовера.По предварительной оценке, вес сохатого составляет не меньше 700 килограммов, так что, как отметили ученые, он представляет реальную опасность для человека. Впрочем, нашего героя присутствие людей ничуть не смущало и не раздражало, благо и они старались держаться поближе к машинам и не покидать салон.