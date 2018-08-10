В Нидерландах 53‐летняя депутат от ультраправой гаагской Партии свободы Вилли Дилле покончила с собой после того, как опубликовала в Facebook видео с признанием в том, что ее изнасиловали мигранты.

В Нидерландах 53‐летняя депутат от ультраправой гаагской "Партии свободы" Вилли Дилле покончила с собой после того, как опубликовала в Facebook видео с признанием в том, что ее изнасиловали мигранты."15 марта 2017 года я была похищена, изнасилована и жестоко избита группой мусульман, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. В тот день были парламентские выборы", — заявила Вилли Дилле на видео.По словам женщины, виновен в произошедшем советник Арнуд ван Доорна из "Партии единства". Однако Доорн, находящийся в настоящее время в отпуске, заявил, что все это пустые обвинения и клевета.Также Дилль заявила, что она прекращает свою политическую работу в связи с тем,что недавно ей угрожали смертью. "Мы скоро перережем вам горло и дадим вам истечь кровью", — поделилась угрозой недоброжелателей Дилле.На следующий день женщина была обнаружена мертвой в собственном доме.