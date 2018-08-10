По всей Европе отменены 400 авиарейсов, проблемы с вылетом - у 55 тысяч пассажиров. Причина - забастовка пилотов ирландского лоукостера Ryanair.

По всей Европе отменены 400 авиарейсов, проблемы с вылетом — у 55 тысяч пассажиров. Причина — самая масштабная в истории ирландского лоукостера Ryanair забастовка пилотов. Летчики недовольны условиями работы и оплаты труда, поясняет "Россия 24".Организовал забастовку один из крупнейших профсоюзов пилотов Европы. Он требует от руководства Ryanair признать права профсоюза и заключить с сотрудниками коллективный договор на новых условиях. Боссы лоукостера отказываются, так как в этом случае им придется повышать зарплаты. Прогресса в переговорах пока нет.