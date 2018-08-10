Фотографии с отдыха стали поводом для настоящей травли индийской актрисы Сары Кхан в Сети. Пользователи-мусульмане потребовали, чтобы артистка сменила религию.

Фотографии с отдыха стали поводом для настоящей травлииндийской актрисы Сары Кхан в Сети. Пользователи-мусульмане потребовали, чтобыартистка сменила религию.Сара Кхан – мусульманка. И пользователи сочли, что приверженцуислама не подобает выкладывать на всеобщее обозрение фотографии в бикини."Думаю, ты забыла, что являешься мусульманкой. Меняйрелигию, потому что в исламе такие одежды не разрешены", – написал одинкомментатор. "Меняй религию и делайчто хочешь. Позор тебе, Сара. Ты была моим вдохновением, но теперь я ненавижутебя", – вторит другой.Актриса обычно на критику отвечала скромно – простонапоминала, что надо уважать других людей, пишет Daily Mail. "Мы уважаем вас, ребята, за ваше мнение, то, что вы чувствуете, но и вы должны уважать нас", – как-то заявила актриса от лица коллег по цеху.На сей раз Сара предпочлаотмолчаться. Тем более, что восторженных комментариев поклонников, восхищавшихся своим кумиром, тоже было немало.Британское издание напоминает, что Сара Кхан не в первый раз подвергается нападкам со стороны интернет-троллей. Им не нравится ее чересчур свободный для ислама образ жизни.