В своем недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы удвоить расходы на автомобильные дороги, направив на эти цели колоссальную сумму – более 11 триллионов рублей. Реализация масштабной программы невозможна без эффективно работающей системы контроля в транспортной сфере. Эксперты отрасли между тем бьют тревогу: по стране продолжает колесить транспорт, загрузка которого превышает установленные законодательством нормативы. Такая практика, подчеркивают они, не только негативно сказывается на качестве дорожного полотна, но и угрожает другим участникам автомобильного движения.

В своем недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы удвоить расходы на автомобильные дороги, направив на эти цели колоссальную сумму – более 11 триллионов рублей. Реализация масштабной программы невозможна без эффективно работающей системы контроля в транспортной сфере. Эксперты отрасли между тем бьют тревогу: по стране продолжает колесить транспорт, загрузка которого превышает установленные законодательством нормативы. Такая практика, подчеркивают они, не только негативно сказывается на качестве дорожного полотна, но и угрожает другим участникам автомобильного движения.Что по нормативамДопустимая масса транспортных средств в Россиирегулируется постановлением правительства "Об утверждении Правил перевозокгрузов автомобильным транспортом", сокращенно – ППГАТ. В приложениях 1 и 2документа определен максимально возможный нормативный вес транспортного средства,а также указана приемлемая нагрузка на ось автомобиля в зависимости от типатранспортного средства. Так, максимальный вес пятиосного автопоезда не можетпревышать 40 тонн, шестиосного – 44.О весовых показателях большегрузного транспорта упомянуто и вПравилах дорожного движения. Пункт 23.1 гласит: "Масса перевозимого груза ираспределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленныхпредприятием-изготовителем для данного транспортного средства".Для контроля веса колесящих по стране грузовых автомобилейна дорогах устанавливаются габаритно-весовые посты. Массу транспортногосредства с помощью специальной процедуры взвешивания определяют инспектора,подчиняющиеся Межрегиональному управлению государственного автодорожногонадзора (МУГАДН), входящему в структуру Госавтонадзора.При выявлении нарушения выносится постановление опривлечении к административной ответственности. Наказание определяются статьей12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Размер штрафов дляюридических лиц варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, а вот для физическихлиц и индивидуальных предпринимателей их суммы гораздо меньше, и редкопревышают несколько тысяч рублей. На первый взгляд все хорошо: законодательствочетко определяет нормы загрузки автомобилей, а надзорные структуры следят за ихисполнением.А как в реальностиПри ближайшем рассмотрении благостная картина начинаетрассыпаться. Как отмечают участники рынка перевозок зерна, не понаслышкезнакомые со сложившейся ситуацией, некоторые недобросовестные водителиобъезжают посты габаритно-весового контроля, используя не предназначенные длябольшегрузного транспорта дороги местного значения.Немало вопросов накопилось у участников отрасли и к самиминспекторам. В частности, отмечают они, нередки случаи, когда на дорогивыезжает транспортное средство с общей массой в 70, а то и 80 тонн – двукратноепревышение весовых нормативов для пятиосного автопоезда. На условиях анонимностиодин из игроков рынка рассказал Dni.Ru, что зачастую водители заранеезакладывают сумму штрафов в стоимость транспортных операций.Стремясь минимизировать расходы, недобросовестные участникиотрасли регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. По закону ИПнесет ответственность за перегруз транспорта как физическое, а не юридическоелицо, а значит, суммы штрафа для них гораздо меньше – в среднем это около пятитысяч рублей.Заинтересованы в таком положении дел прежде всегогрузовладельцы, которые, загрузив по максимуму транспортное средство и темсамым минимизировав расходы на транспортировку груза, получают конкурентноепреимущество перед добросовестными перевозчиками. Парадоксально, но те, ктостарается играть по правилам, в итоге теряют заказчиков, не имея возможностиконкурировать по стоимости своих услуг с ушлыми "махинаторами".Дошло до того, что в многочисленных объявлениях натематических сайтах заранее, открытым текстом начали указывать объемы перевозокс перегрузом. Более того, сокрушаются участники отрасли, в продажу сталипоступать транспортные средства, которые изначально рассчитаны на перевозки спревышением весовых нормативов. Вряд ли производители не понимают, чтореализуют оборудование, не соответствующее российскому законодательству.Перевозчики же, по всей видимости, действуют на свой страх и риск, надеясь натрадиционное русское авось.В недрах терминалаО масштабах бедствия позволяют судить данные отгрузок зернана одном из крупнейших российских зерновых терминалов – Новороссийском (НТЗ). Вмесяц этот гигант может принимать до пятисот тысяч тонн сырья. Судя поинформации с официального сайта, терминал рассчитан на прибытие 292 машин всутки.В распоряжении редакции оказалась предоставленная одним изигроков отрасли информация по отгрузкам зерна на Новороссийском зерновомтерминале за период с первого июля 2017 года по 26 июня 2018 года, а также сдевятого по 16 июля нынешнего года. Судя по этим данным, структурированным ввиде таблиц, в пределах нормы по загрузке транспортных средств находится лишьнебольшая часть компаний, тогда как значительное их количество перевозит сырьес нарушениями."Терминалы являются конечным пунктом маршрута, они безпроблем принимают транспортные средства с перегрузом, не обращая на негоникакого внимания. К сожалению, законодательством их ответственность никак непредусмотрена", – рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru участникрынка.Здесь необходимо отметить, что средний непереоборудованныйгрузовик весит 14 тонн, плюс пара тонн может быть установлена на бортах вкачестве усиления. Получаем 16 тонн. Для того, чтобы укладываться в норматив 40тонн масса самого груза не должна превышать 24-26 тонн. Допустимая погрешностьдля пятиосного транспортного средства – 200 килограммов.Судя по данным с НЗТ в промежутке с 9 по 16 июля 2018 года,в терминале разгрузилось 1741 транспортное средство с общим весом более 63525тонн. Путем нехитрых вычислений получаем среднюю массу груза – 36,5 тонн.Превышение – более чем на 10 тонн. Почти такой же средний перегруз наблюдаетсяпо данным с июля прошлого года по конец июня нынешнего – 34,21 тонна груза всреднем на транспортное средство. При этом есть те, кто умудряется превышатьнорматив в два раза. В таком случае получается, что вес транспортного средствасоставляет порядка 55 тонн.Убитые дорогиПерегруз грузового транспорта крайне негативно сказывается на качестве дорожного полотна. А это уже входит в прямое противоречие спрезидентским указом от мая этого года о национальных целях и стратегическихзадачах России до 2024 года. Помимо прочего, документ предусматривает снижениеколичества перегруженных федеральных и региональных дорог, сокращение в двараза количества дорожно-транспортных происшествий и аварийных участков.Но у недобросовестных участников рынка зерновых перевозок,кажется, свои реалии и "законы". Транспорт, работающий в режимеперегрузки, не только разрушает дорожное покрытие, но и создает угрозыбезопасности дорожного движения, отмечают эксперты.Заместитель главного редактора журнала "Зарулем" Игорь Моржаретто отметил, что современные российские дорогирассчитаны на определенную максимальную нагрузку на ось, но и у них есть запаспрочности. "Если машина перегружена в два раза, то пропорциональновозрастает нагрузка на дорожное полотно, что рано или поздно приводит кухудшению качества покрытия, возникает колея. К примеру, сейчас на трассе"Дон" вынуждены ремонтировать несколько мостов, и это в разгарлетнего сезона", – рассказал специалист в беседе с корреспондентом Dni.Ru,подчеркнув, что издержки несет бюджет, которому приходится тратиться на ремонтдорог.Кроме того, отметил Моржаретто, у перегруженного транспортадлиннее тормозной путь, что может привести к возникновению аварийных ситуаций."Тормозные усилия рассчитаны на один вес, а тут совершенно другой, витоге машине тяжелее останавливаться", – пояснил эксперт.С Моржаретто согласен директор по развитию бизнеса АО"Группа Т-1" Игорь Хереш. "Как правило, в регионах большой проблемой являетсяименно "серые" и "черные" большегрузы, которые перевозятзерно, древесину и прочие грузы с существенными нарушениями. Попытки перевезтипобольше обходятся региональному бюджету в значительную “копеечку”. Ущерб,который наносит перегруженная техника – колоссальный. Это миллиарды рублей вгод из бюджета региона", – сокрушается специалист. По его словам, бывалислучаи, когда отлетевшее от перегрузки колесо с огромной скоростью влетало вдругую машину.Проверяй и проверяйДействующее законодательство предоставляет государственнымконтрольным и надзорным органам серьезные полномочия по выявлению и пресечениюуказанных правонарушений. Однако участники рынка утверждают: надзор занедобросовестными перевозчиками в его нынешнем виде не дает желаемого эффекта.В начале июля этого года при помощи игроков отрасли былсоставлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с требованиемразобраться в ситуации. Предприниматели отмечают недостаточный контроль состороны надзорных органов, в частности, Ространснадзора, Федеральной налоговойслужбы (ФНС), Россельхознадзора.В компетенции последнего находятся элеваторы,зерновые терминалы и тому подобная инфраструктура. Налицо недостаточнаякоординация между контролирующими органами для выявления фактовнедобросовестного ведения бизнеса, полагает источник Dni.Ru в отрасли, знающийо ситуации на рынке зерновых перевозок Южного федерального округа.По его словам, обращение в Генпрокуратуру было отправленоуже более месяца назад. За это время были лишь поставлены весы на въезде в одиниз крупнейших экспортных центров России – город Азов. Принятые во исполнениедепутатского запроса меры явно недостаточны для улучшения ситуации, посетовалучастник отрасли.Что делать?По мнению игроков рынка, вывести на чистую водунедобросовестных перевозчиков поможет изучение компетентными органамитоварно-транспортных накладных (ТТН). "Нужно изымать их где угодно – вместе погрузки, у транспортного предприятия, у заказчика, но лучше всего этоделать на терминале. Все очень просто: достаточно просто проверить экспортныецифры за последние три года", – сказал участник отрасли.По его словам, масштабы нарушений таковы, что оштрафоватьперевозчиков по итогам изучения товарно-транспортных накладных можно будет вмассовом порядке, хотя бы на ту незначительную сумму, которая предусмотрена дляИП. "Есть огромное количество следов, которые они оставляют послеперевозки. Если пятиосная машина перевезла 50 тонн, то здесь все понятно. Болеетого, можно выявить схемы компаний-однодневок в отрасли. И не надо вездеставить пункты весового-габаритного контроля, надеясь, что таким образомудастся предотвратить нарушения", – делит рецептом наведения порядка игрокрынка.Соль ситуации, подчеркнул он, также в непропорциональностисанкций за нарушения: юридические лица подвергаются штрафам в сотнитысяч рублей, тогда как физическое лицо отделывается несколькими тысячами, а зачастую и вовсе смешными для такой крупной отрасли деньгами – 1-1,5тысячи. "Необходимо уравнять штрафы для индивидуальных предпринимателей июридических лиц. Компании платят в десятки раз больше. Это приводит к тому, чтокрупные игроки на рынке не могут существовать в принципе, поскольку находятся внеравных условиях с ИП", – подчеркнул участник отрасли.Задача национальной важностиРабочая версия национального проекта "Безопасные икачественные автомобильные дороги" содержит положение об увеличениивыделяемой на содержание региональных дорог доли средств до 50%. В минтрансесчитают необходимым уже в следующем году оплатить из федерального бюджета 30%затрат на ремонт дорог местного значения, а затем постепенно увеличить долю до 50% к 2024 году. В Росстате между тем приводят неутешительную статистику:протяженность дорог в стране превышает 500 тысяч километров, но нормативамсоответствует чуть больше половины – 52,2%.Федеральное финансирование, конечно, позволит решитьпроблему с экономией на качестве ремонта, но вот нагрузка на бюджет можетсоставить сотни миллиардов долларов. А продолжающие колесить по стране тысячиперегруженных транспортных средств в то же время продолжат убивать наши дороги,сводя на нет эффект от щедрых вливаний из государственного бюджета.В итоге дороги, которые будут отремонтированы или построеныза сотни миллиардов долларов очень скоро рискуют прийти в негодность. ДляРоссии с ее огромными пространствами и непростыми климатическими условиямисвязность отдельных территорий является вопросом национальной безопасности,гарантией выживания и сохранения в нынешних границах.Наведение порядка в сфере транспортных перевозок такжепоможет уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, снизитьсмертность на дорогах. Страшная статистика: только за первые шесть месяцев этого года в результатеДТП погибли около семи тысяч человек, ранения получили 88 тысяч.Таким образом, борьба с недобросовестными перевозчикамистановится задачей национальной важности, необходимым условием стабильногоразвития страны в целом и ее регионов в отдельности, повышения качества жизни иулучшения делового климата в стране. Именно эти задачи поставил президент в послании Федеральному собранию.