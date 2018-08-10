Отказ тормозов мог стать причиной аварии в Мытищах, где рейсовый автобус сбил на пешеходном переходе трех человек. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Отказ тормозов мог стать причиной аварии в Мытищах, где рейсовый автобус сбил на пешеходном переходе трех человек. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Авария в Подмосковье произошла в 20:23 в минувший четверг, 9 августа. Возле автовокзала в Шараповском проезде желтый автобус врезался в толпу людей, которые переходили дорогу, после чего протаранил стоявшего на остановке "собрата".На кадрах видно, что двух пострадавших после удара отбросило в сторону, а третью девушку сначала вмяло в другой автобус, а затем ее переехал виновник ДТП.В больницу доставили двух человек, врачи оценивают их состояние как тяжелое, еще один пешеход после осмотра отказался от госпитализации.Водитель желтого автобуса во всем винит отказавшие тормоза, при этом утверждает, что не раз сообщал о технической проблеме своему руководству.