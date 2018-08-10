На чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в немецком Берлине, состоялся финал прыжков в высоту среди женщин. Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, преодолев планку на двухметровой высоте.

На чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в немецком Берлине, состоялся финал прыжков в высоту среди женщин. Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль, преодолев планку на двухметровой высоте.Мирела Демирева из Болгарии оказалась второй, показав тот же результат, что и россиянка, но уступившая ей по количеству попыток. Немецкая прыгунья в высоту Мари-Лоуренс Юнгфлайш завоевала бронзу (1 метр 96 см).Напомним, что Мария Ласицкене выступает на чемпионате Европы по легкой атлетике в статусе нейтральной спортсменки.