Во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии новых санкций Вашингтона в отношении Москвы со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей.

Во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о категорическом неприятии новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, передает телеканал "Россия 24".Российский министр подчеркнул собеседнику, что США ссылаются на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей. Однако за несколько месяцев ни США, ни Великобритания, ни любая другая страна в доказательство так и не предоставили ни единого факта."Политики обсудили ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля", — отметили в МИД РФ.Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.