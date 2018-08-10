Оперная дива Мария Максакова с умом пользуется расположением
киевского миллионера Александра Сусленского. Продвигая талант певицы, меценат
не жалеет средств.
Оперная дива Мария Максакова с умом пользуется расположением
киевского миллионера Александра Сусленского. Продвигая талант певицы, меценат
не жалеет средств.
В интервью украинской редакции "Радио Свобода" исполняющий
обязанности ректора Киевской Национальной музыкальной академии имени Чайковского Максим Тимошенко рассказал, что неделю назад был вызван в
Министерство культуры Украины. Там ему без предупреждений выдали под расписку
приказ об увольнении.
Тимошенко так точно и не понял из-за чего потерял работу, однако
признается, что совершил ошибку – принял в штат сотрудников Марию Максакову. Певица
была назначена советником ректора по международным связям.
После увольнения исполняющего обязанности ректора, Мария не
только заручилась поддержкой нового начальства, но и получила в свое распоряжение
часть помещений академии, в которые входит концертный зал имени Василия Слипака. Эти квадратные метры должны обрести самостоятельный юридический статус.
В скором времени там будет организованна "Новая опера Марии
Максаковой". Отремонтировать, обещанные вокалистке помещения, пообещал
успешный киевский застройщик, президент Еврейского совета Украины и
председатель Общества еврейской культуры Украины Александр
Сусленский.
Также оперная дива недавно была замечена на одной из конфиденциальных
встреч, которая была организована с легкой руки киевского миллионера, который к
тому же является одним из основных спонсоров "Благотворительного Фонда Марии
Максаковой". Как авторитетно рассказал Тимошенко, также Александр помог певице стать
солисткой Харьковской и Киевской Национальной оперы, сообщает сайт "Комсомольская
правда".
Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева. При жизни муж души не чаял в Марии и всячески помогал ей в продвижении по карьерной лестнице.