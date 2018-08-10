Оперная дива Мария Максакова с умом пользуется расположением киевского миллионера Александра Сусленского. Продвигая талант певицы, меценат не жалеет средств.

Оперная дива Мария Максакова с умом пользуется расположениемкиевского миллионера Александра Сусленского. Продвигая талант певицы, меценатне жалеет средств.В интервью украинской редакции "Радио Свобода" исполняющийобязанности ректора Киевской Национальной музыкальной академии имени Чайковского Максим Тимошенко рассказал, что неделю назад был вызван вМинистерство культуры Украины. Там ему без предупреждений выдали под распискуприказ об увольнении.Тимошенко так точно и не понял из-за чего потерял работу, однакопризнается, что совершил ошибку – принял в штат сотрудников Марию Максакову. Певицабыла назначена советником ректора по международным связям.После увольнения исполняющего обязанности ректора, Мария нетолько заручилась поддержкой нового начальства, но и получила в свое распоряжениечасть помещений академии, в которые входит концертный зал имени Василия Слипака. Эти квадратные метры должны обрести самостоятельный юридический статус.В скором времени там будет организованна "Новая опера МарииМаксаковой". Отремонтировать, обещанные вокалистке помещения, пообещалуспешный киевский застройщик, президент Еврейского совета Украины ипредседатель Общества еврейской культуры Украины АлександрСусленский.Также оперная дива недавно была замечена на одной из конфиденциальныхвстреч, которая была организована с легкой руки киевского миллионера, который ктому же является одним из основных спонсоров "Благотворительного Фонда МарииМаксаковой". Как авторитетно рассказал Тимошенко, также Александр помог певице статьсолисткой Харьковской и Киевской Национальной оперы, сообщает сайт "Комсомольскаяправда".Напомним, в октябре 2016 года Мария Максакова и ее муж Денис Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за "незаконного и несправедливого" уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили возле гостиницы "Премьер-палас" в центре Киева. При жизни муж души не чаял в Марии и всячески помогал ей в продвижении по карьерной лестнице.