Анастасия Решетова добилась успеха только благодаря
достижениям Тимати. Мать рэпера открыла свое истинное отношение к возлюбленной
артиста.
Анастасия Решетова добилась успеха только благодаря
достижениям Тимати. Мать рэпера открыла свое истинное отношение к возлюбленной
артиста.
Симона Юнусова и Анастасия Решетова так и не нашли общий
язык. Это стало ясно из комментария, оставленного матерью Тимати под очередным
фото модели в Instagram.
Догадки интернет-пользователей о непростых отношениях Симоны
Юнусовой с возлюбленной ее сына подтвердились, когда мать рэпера и владельца
музыкального лейбла BlackStar поставила "лайк" под комментарием хейтера
модели. Тот заявил, что сама Анастасия ничего не добилась, а ее нынешний успех
связан только с достижениями Тимати.
Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором задала своим подписчикам вопрос о
самооценке. Комментаторы принялись обсуждать, связано ли то, как Анастасия воспринимает
себя, с ее реальными достижениями. При этом один из подписчиков отметил, что в
действительности Решетовой практически нечем гордиться. Под этим комментарием и
отметилась Симона Юнусова.
Пользователи отметили такую реакцию матери музыканта и
вспомнили, что раньше она даже пыталась защищать девушку от нападок. В
частности, после скандала, разразившегося на церемонии вручения "Премии
МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Тогда Ксения Собчак, которая вела церемонию, нелицеприятно
отозвалась о красотке, умудрившись приплести сюда и мать Тимати. "Смотрю
на такую женщину, понимаете. Я думаю: "Господи! Бедная Симона
Яковлевна!" Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш
маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас", – заявила Собчак.
Инцидент обсуждал весь Рунет. И тогда Симона несколько раз
пыталась заступиться за возлюбленную своего сына. Пользователи этим фактом были
немало удивлены, пишет Woman.ru.