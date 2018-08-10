Анастасия Решетова добилась успеха только благодаря достижениям Тимати. Мать рэпера открыла свое истинное отношение к возлюбленной артиста.

Анастасия Решетова добилась успеха только благодарядостижениям Тимати. Мать рэпера открыла свое истинное отношение к возлюбленнойартиста.Симона Юнусова и Анастасия Решетова так и не нашли общийязык. Это стало ясно из комментария, оставленного матерью Тимати под очереднымфото модели в Instagram.Догадки интернет-пользователей о непростых отношениях СимоныЮнусовой с возлюбленной ее сына подтвердились, когда мать рэпера и владельцамузыкального лейбла BlackStar поставила "лайк" под комментарием хейтерамодели. Тот заявил, что сама Анастасия ничего не добилась, а ее нынешний успехсвязан только с достижениями Тимати.Решетова опубликовала в Instagram пост, в котором задала своим подписчикам вопрос осамооценке. Комментаторы принялись обсуждать, связано ли то, как Анастасия воспринимаетсебя, с ее реальными достижениями. При этом один из подписчиков отметил, что вдействительности Решетовой практически нечем гордиться. Под этим комментарием иотметилась Симона Юнусова.Пользователи отметили такую реакцию матери музыканта ивспомнили, что раньше она даже пыталась защищать девушку от нападок. Вчастности, после скандала, разразившегося на церемонии вручения "ПремииМУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Тогда Ксения Собчак, которая вела церемонию, нелицеприятноотозвалась о красотке, умудрившись приплести сюда и мать Тимати. "Смотрюна такую женщину, понимаете. Я думаю: "Господи! Бедная СимонаЯковлевна!" Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малышмаленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас", – заявила Собчак.Инцидент обсуждал весь Рунет. И тогда Симона несколько разпыталась заступиться за возлюбленную своего сына. Пользователи этим фактом былинемало удивлены, пишет Woman.ru.