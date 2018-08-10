Футболисты сборной Украины поедут на матч Лиги наций 6
сентября из соседнего города. Патриотизм не позволил спортсменам
остановиться в забронированном для них отеле.
Футболисты сборной Украины поедут на матч Лиги наций 6
сентября из соседнего города. "Патриотизм" не позволил спортсменам
остановиться в забронированном для них отеле.
Игроки украинской сборной не могут жить в гостинице с
названием "Москва". Так что перед ответственным матчем их ждут
непростые испытания.
Организаторы встречи предложили гостям поселиться в отеле
"Москва" в чешском городе Злин. Но подобное предложение руководителей
украинского футбола просто возмутило.
Матч со сборной Чехии, которым украинцы откроют выступления в Лиге
наций, пройдет в 30 километрах от Злина, в небольшом городке Угерске-Градиште.
А футболистам предстоит совершить целое путешествие.
Украинцы прилетят 5 сентября в Брно, откуда направятся в
Злин – это 100 километров на автобусе. Поскольку спортсмены отказались жить в
"Москве", их расселят по двум небольшим отелям. Уже вечером 5
сентября сборная Украины поедет за 30 километров, чтобы провести тренировку на
стадионе. Ей будет предшествовать пресс-конференция Андрея Шевченко.
6-го сентября метания украинских футболистов продолжатся.
Как сообщает Zbirna.com, после матча с чехами они
вернутся в Брно, где проведут ночь. А утром вылетят во Львов, где будут готовиться к матчу против Словакии, назначенному
на 9 сентября.
Как сообщалось, в новой структуре Лиги наций сборная команда Украины попала в дивизион B – вместе с Россией. В этом же дивизионе – команды Турции, Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Голландии, Северной Ирландии, Чехии и Венгрии.