Футболисты сборной Украины поедут на матч Лиги наций 6 сентября из соседнего города. Патриотизм не позволил спортсменам остановиться в забронированном для них отеле.

Футболисты сборной Украины поедут на матч Лиги наций 6сентября из соседнего города. "Патриотизм" не позволил спортсменамостановиться в забронированном для них отеле.Игроки украинской сборной не могут жить в гостинице сназванием "Москва". Так что перед ответственным матчем их ждутнепростые испытания.Организаторы встречи предложили гостям поселиться в отеле"Москва" в чешском городе Злин. Но подобное предложение руководителейукраинского футбола просто возмутило.Матч со сборной Чехии, которым украинцы откроют выступления в Лигенаций, пройдет в 30 километрах от Злина, в небольшом городке Угерске-Градиште.А футболистам предстоит совершить целое путешествие.Украинцы прилетят 5 сентября в Брно, откуда направятся вЗлин – это 100 километров на автобусе. Поскольку спортсмены отказались жить в"Москве", их расселят по двум небольшим отелям. Уже вечером 5сентября сборная Украины поедет за 30 километров, чтобы провести тренировку настадионе. Ей будет предшествовать пресс-конференция Андрея Шевченко.6-го сентября метания украинских футболистов продолжатся.Как сообщает Zbirna.com, после матча с чехами онивернутся в Брно, где проведут ночь. А утром вылетят во Львов, где будут готовиться к матчу против Словакии, назначенномуна 9 сентября.Как сообщалось, в новой структуре Лиги наций сборная команда Украины попала в дивизион B – вместе с Россией. В этом же дивизионе – команды Турции, Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Голландии, Северной Ирландии, Чехии и Венгрии.