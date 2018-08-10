В Монреале продолжается женский теннисный турнир с призовым фондом 2,5 миллиона. Россиянка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.

В Монреале продолжается женский теннисный турнир с призовым фондом 2,5 миллиона. Россиянка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.Соперницей Марии в матче третьего круга была француженка Каролин Гарсия. Шарапова уступила в двух партиях 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 29 минут.Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал, где сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп. Симона победила в двух партиях американку Винус Уильямс 6:2, 6:2.