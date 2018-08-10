В студии Прямого эмира продолжают обсуждать дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца. Родственница матери девочек рассказала о том, как она пряталась у нее в квартире несколько раз. Певец Авраам Руссо также рассказал о своем знакомстве с Михаилом.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили родного отца. Расследование этого дела продолжается. В "Прямом эфире" – новые шокирующие подробности громкого убийства.В студию пришла Ольга Григорьева — родственница бабушки девочек. Она рассказала о том, как жила семья Хачатурян все эти годы. По ее словам, Аурелия, мать девочек, несколько раз пряталась в ее квартире. Первый раз она пришла, когда дети были еще грудными. Второй раз – когда старшему сыну Сереже было 10 лет."Аурика вся тощая была. Ребенок весь трясется. Начал орать, кричать, даже слова сказать не мог. А на ней живого места не было, вся черная", — рассказывает Ольга.О существовании Ольги Михаилу никто не рассказывал, ведь даже бабушка виделась с внуками украдкой и только в отсутствие отца семейства. Однако Михаил всегда очень быстро находил жену и возвращал домой. Более того, вскоре Ольга поняла, что он прослушивает ее телефон. Она уверена, что Михаил торговал наркотиками и что его кто-то крышевал. А три года назад Аурика рассказала Ольге, что Михаил начал приставать к собственным дочерям.Татьяна Белевцова, старшая по дому, где произошло убийство Хачатуряна, уверена, что у Аурики не было возможности сбежать. Когда она впервые ушла от него, муж нашел ее и при людях избил до полусмерти. Его машина стояла у подъезда, к нему приходили некие молодые люди, а потом он пересчитывал пачки денег. Также женщина рассказала, что Арсен, племянник Михаила, до сих пор ежедневно посещает их двор и угрожает.Наталья Чиркова, уже 10 лет живущая в соседнем подъезде, говорит, что Михаил был ужасным человеком. Когда они только переехали в дом, соседи их сразу предупредили, чтобы обходили стороной Михаила. Страшные крики раздавались из квартиры Хачатурян и утром, и днем, и ночью. Однажды он выгнал девочек в три часа ночи на улицу на мороз."Все видели, как он избивает девочек на улице, никто не помогал и не защищал их, потому что знали, что он приведет их домой и тогда им достанется в десять раз больше. Был полный тупик. Хотя мы обращались во все органы нашего района, но нам никто не помог", – сказала Чиркова.На своей страничке в соцсетях убитый называл себя Михаилом Иерусалимским. Он выкладывал очень много фотографий, на некоторых из них он запечатлен вместе с известным певцом Авраамом Руссо. Они познакомились год назад в армянской церкви в Москве, а этим летом они вновь встретились уже в Вифлееме. Хачатурян начал писать певцу смс почти ежедневно, поздравлял с праздниками."Я не реагировал, пытался не отвечать. А в июле мне пришло сообщение с неприятными словами. И это стало точкой", – рассказал певец.Но были в студии и те, кто защищал покойного. По словам одного из приятелей Хачатуряна, он был прекрасным человеком, верующим. Он часто бывал в Иерусалиме, много рассказывал о нем, привозил подарки. А девочек не выпускал из дома, потому что боялся алкоголиков, которых много в их районе. С оружием он видел Михаила только один раз. Однако на вопрос о работе Хачатуряна и источнике его благосостояния, его приятель не смог ответить.Вице-президент союза армян России, профессор Герман Ананянц, встречавший Михаила несколько раз в армянской церкви, считает, что нет никаких оправданий тому, что совершено."Мама и папа для армян – святые. Девочки обязательно должны понести наказание в соответствии с УК РФ. Что это будет за наказание – решит суд", — сказал он.По его словам, в армянских семьях много внимания уделяется воспитанию именно девочек и контролю за ними – "где она, что она и когда она".В студию пришли и одноклассницы девочек. Они рассказали, что сестры часто ходили в синяках. Школьницы признаются, что не раз получали от Хачатуряна смс-сообщения с непристойным видео.Что вынудило трех сестер Хачатурян так жестоко расправиться с отцом? Почему рядом не оказалось их матери? Какие признания сделала родная бабушка сестер-убийц, пройдя детектор лжи? Расследование "Прямого эфира" продолжается.