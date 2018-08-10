На даче в Солнечногорском районе Подмосковья, когда взрослых не было рядом, дети достали из сумки бабушки лекарства и съели их. В результате 3-летняя девочка умерла, а ее брат четырех лет госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

На даче одного из садоводческих товариществ Солнечногорского района Подмосковья 9 августа были обнаружены лежащими на полу в бессознательном состоянии двое детей: трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.Медики скорой, приехавшие по вызову, попытались их реанимировать, однако девочку спасти не удалось, а мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление".По предварительным данным, дети отдыхали на даче вместе с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами. Воспользовавшись моментом, когда взрослых рядом не было, они залезли в сумку бабушки, достали оттуда таблетки и съели их.Следователи проводят доследственную проверку. Уже обследованы семейно-бытовые условия жизни детей. Правоохранители пришли к выводу, что семья – благополучная.Врачи сейчас борются за жизнь мальчика, сообщает управление СК РФ по Московской области.