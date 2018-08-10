Часть автобусов не будет курсировать, часть изменит привычный маршрут

Часть автобусов не будет курсировать, часть изменит привычный маршрутНа День города в Суздале и Костроме меняется схема движения общественного транспорта.Напомним, оба города отпразднуют «дни рождения» в предстоящие выходные.Поэтому 11 августа в Суздале отменяется маршрут № 3(дополнительный) «Автовокзал- ул. Коровники», автобусы маршрута № 2 «Автовокзал – ул. Советская» будет следовать через ул. Нетека, минуя Торговую площадь, а с 14.00 до 16.00 - по ул. Садовая и Всполье, минуя ул. Ленина.Маршруты № 1 и № 4 из-за праздничного шествия от администрации города объединяются, поэтому транспорт проследует по схеме и расписанию маршрута 4/1, введенного во время ремонта моста через реку Каменка (перерыв в движении с 14.00 до 16.00).В Костроме будут гулять 11 и 12 августа. Как сообщили в местной администрации, маршруты движения пассажирского транспорта на время праздничных мероприятий также изменятся.Напомним, по улице Советской от улицы Подлипаева до перекрестка проспекта Текстильщиков и улицы Пятницкой, а также в пределах первого квартала по проспекту Мира, улицы Ленина, улицы Симановского, Шагова, Свердлова (первое полукольцо) будет перекрыто движения для всех видов транспорта.В этот день пассажирский транспорт будет работать в следующем режиме:с 10.00 до 13.00 движение троллейбусов маршрутов № 2, 3, 7, а также временного автобусного маршрута «площадь Сусанинская – поселок Козелино» будет полностью приостановлено;автобусы маршрутов № 9 и 10 будут следовать до пруда, расположенного на улице Шагова, в объезд по ул. И. Сусанина – ул. Свердлова – ул. Долматова – ул. Шагова – ул. Смоленская – ул. Свердлова – ул. И. Сусанина, далее – по своим маршрутам;с 10.00 до 13.00автобусы маршрутов № 1, 2, 14, 21, 38, 48, 49, 51, 56 ,57, 66, 81, 99 будут следовать в объезд по первому полукольцу улиц, примыкающих к площади Сусанинской: ул. И. Сусанина – ул. Шагова – ул. Князева, далее – по своим маршрутам;движение автобусов маршрутов № 6, 7, 42, 93 будет ограничено до пруда, расположенного на улице Шагова;с 10.00 движение автобусов маршрута № 4 будет ограничено до улицы Чайковского, после 18 часов автобусы этого маршрута будут следовать по улице Советской.О том, как изменятся маршруты межмуниципального сообщения – читайте