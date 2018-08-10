По предварительным данным, на террасе сгоревшего дома нашли оголенные провода

По предварительным данным, на террасе сгоревшего дома нашли оголенные проводаПричиной пожара в селе Сновицы Суздальского района, который унес жизни четырех человек, могла стать неисправность электропроводки, сообщает региональное управление следственного комитета.Напомним, дом № 25 на улице Шмакова вспыхнул около 2 часов ночи 10 августа. Комнаты тут же наполнились едким угарным газом. Именно это и стало причиной гибели двухлетнего мальчика, годовалой девочки, их матери и, предположительно, ее 40-летнего сожителя.Пожарным удалось потушить открытое пламя спустя 45 минут.«На место происшествия прибыл брат пострадавшей женщины, но в состоянии шокового стресса не смог дать следователю адекватных пояснений. Назначены все необходимые судебные экспертизы, которые позволят полностью оценить обстоятельства произошедшего. Проводится сбор данных, характеризующих семью», - рассказали в следственном комитете.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.