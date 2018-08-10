При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства-гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Амурской улице задержали 27-летнего мужчину.При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 170 граммов.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73