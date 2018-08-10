Россия продолжает одалживать деньги Белоруссии. Как раз сейчас оформляется очередной кредит на строительство новой атомной электростанции. Так отечественное Министерство финансов ответило на обвинение Александра Лукашенко, будто Москва прибегает к методам недобросовестной конкуренции и не выполняет договоренности в рамках Евразийского экономического союза.

Россия продолжает одалживать деньги Белоруссии. Как раз сейчас оформляется очередной кредит на строительство новой атомной электростанции. Так отечественное Министерство финансов ответило на обвинение Александра Лукашенко, будто Москва прибегает к методам недобросовестной конкуренции и не выполняет договоренности в рамках Евразийского экономического союза, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия ведет себя "по-варварски" по отношению к Белоруссии и считает Минск своим "вассалом". Одновременно с этим глава государства призвал перетерпеть два-три года давления со стороны как запада, так и "старшего брата", и одновременно повышать качество и надежность белорусской продукции, чтобы потом превзойти своих конкурентов.