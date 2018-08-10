Видимо, еще один брак Эвелины Бледанс не за горами. Звезда получила свадебный букет.

Видимо, еще один брак Эвелины Бледанс не за горами. Звездаполучила свадебный букет.Эвелина вместе с сыном Семеном проводит выходные в загородномотеле в Подмосковье. Прогуливаясь по территории комплекса, звезда забрела начужую свадьбу. Она познакомилась с молодоженами и отлично провела время.На следующий день невеста нашла Бледанс загорающей убассейна в купальнике и отдала ей букет белоснежных калл. Об этомзвезда рассказала в своем микроблоге. Она даже опубликовала коротенькое видео,на котором ей вручают цветы."Ну вот букет невесты меня нашел ))) Вчерашняя невестапринесла мне букет, рассказав, что на их свадьбе все были замужние, и явыбранный всеми кандидат на этот букет. Как приятно, когда тебя любят и желаютсчастья абсолютно посторонние люди🌞🌞🌞 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала знаменитость под видео.Эвелина с радостью приняла букет, от всей души поблагодариладевушку и предложила сделать несколько совместных фото. Поклонники отметили в комментариях,что цветы – это хороший знак, символ женского счастья, поэтому вскоре Бледанс ожидает новый роман и пора готовится к свадьбе. "Букет есть, наряд есть, завтра жениха приведут вплавках с бабочкой. 🌺", "Правдакупальник белый в тему! Невеста в пляжном костюме. Особенно, когда это красивои очень идет!!!", "Все, Эвелина, готовьтесь к встрече с судьбой!!!😉Все неспроста!😉Искренне желаю Вам женского счастья!Вы-супер!!!👍👍👍", – писали интернет-обыватели.Напомним, что в прошлом, 2017 году, Эвелина призналась, что пережиларазвод со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она одна воспитываетсына Семена, который родился с синдромом Дауна.