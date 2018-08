YouTube-канал Короля поп-музыки представил видео на песню Behind the Mask. Ролик уже набрал около 4 миллионов просмотров в Сети.

YouTube-канал "Короля поп-музыки" представил видеона песню Behind the Mask. Ролик уже набрал около 4миллионов просмотров в Сети.Композицию Behind the Mask Майкл Джексонзаписал еще в 1982 году. Однако тогда возникли сложности с авторскимиправами: оригинальная версия была создана японской группой Yellow MagicOrchestra, а Джексон сделал на нее кавер.Услышать композицию поклонники смогли только в 2011году.Тогда же был анонсирован выход одноименного клипа. Однако помешали те же проблемы справами. Устранить все препятствия удалось лишь спустя 9 лет послесмерти Джексона.Клип рассказывает о посетителях ночного клуба, скрывающихсвои лица под масками. Главный герой в своем танце повторяет движения МайклаДжексона. Фанаты в комментариях пишут, что скучают без "своего Короля".