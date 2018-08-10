YouTube-канал Короля поп-музыки представил видео
на песню Behind the Mask. Ролик уже набрал около 4
миллионов просмотров в Сети.
YouTube-канал "Короля поп-музыки" представил видео
на песню Behind the Mask. Ролик уже набрал около 4
миллионов просмотров в Сети.
Композицию Behind the Mask Майкл Джексон
записал еще в 1982 году. Однако тогда возникли сложности с авторскими
правами: оригинальная версия была создана японской группой Yellow Magic
Orchestra, а Джексон сделал на нее кавер.
Услышать композицию поклонники смогли только в 2011году.
Тогда же был анонсирован выход одноименного клипа. Однако помешали те же проблемы с
правами. Устранить все препятствия удалось лишь спустя 9 лет после
смерти Джексона.
Клип рассказывает о посетителях ночного клуба, скрывающих
свои лица под масками. Главный герой в своем танце повторяет движения Майкла
Джексона. Фанаты в комментариях пишут, что скучают без "своего Короля".