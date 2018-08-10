Распоряжение о сносе съемочной площадки Дома-2 опубликовали московские власти. Лобное место переносят.

Распоряжение о сносе съемочной площадки "Дома-2"опубликовали московские власти. "Лобное место" переносят.Пять объектов недвижимого имущества вблизи деревни Летово изымаютсядля государственных нужд. Документ за номером 25330 появился на официальномпортале мэра и правительства Москвы.На площадке, о которой идет речь в распоряжении, расположенасъемочная площадка телевизионного шоу "Дом-2". Однако столичныевласти выбрали это место для строительства дороги из Саларьево в Марьино.Новая трасса необходима, чтобы улучшить транспортное обслуживание жилых кварталов. Ориентировочные сроки строительства автодороги – 2018-2021 годы."Дом-2" – популярное российское реалити-шоу,которые выходит в эфир с мая 2004 года. За это время вышло более пяти тысячвыпусков. "Дом 2" стал продолжением проекта "Дом", которыйвыходил на телеканале ТНТ в июле-ноябре 2003 года. В этом проекте семейные парыстроили дом, который в финале был разыгран среди них путем зрительскогоголосования."Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоув мировой истории: в 2005 году его даже включили в книгу рекордов Гиннеса. Доапреля 2014 году съемки программы проходили на "Поляне-1" в деревнеЛобаново в Подмосковье.Земля, указанная в распоряжении, принадлежит компании"ЕТК-Инвест". Власти Москвы обещали предоставить аналогичный поплощади новый участок, который будет примыкать к старому. Новую землю"ЕТК-Инвест" может получить в течение месяца. Переезд начнется, кактолько будут оформлены все документы. Завершиться он должен до конца года.