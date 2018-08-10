Расположенная в черте Кондопоги церковь Успения Божией Матери - одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере (и самая высокая в Карелии), памятник деревянного зодчества конца ХVIII века - оказалась уничтожена огнем. Очевидцы сняли пожар на видео.

Расположенная в черте Кондопоги церковь Успения Божией Матери — одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере (и самая высокая в Карелии), памятник деревянного зодчества конца ХVIII века — оказалась уничтожена огнем. Очевидцы сняли пожар на видео."На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Сейчас церковь сгорела полностью", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.На кадрах видно, что огонь полностью охватил кровлю 42-метрового памятника и перекинулся на стены.По одной из версий, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем со стороны туристов, которых привлекала построенная в 1774 году на берегу Кондопожской губы Онежского озера церковь.