В квартире трое мужчин вместе с девушкой избили потерпевшего и, угрожая предположительно ножом, потребовали денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Ясенево задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Ясенево обратился 26-летний приезжий и сообщил о разбойном нападении. Потерпевший рассказал, что через соцсети познакомился с девушкой и договорился с ней о встрече в квартире, где он проживал.Через некоторое время после прихода гостьи мужчина заснул, а проснувшись, обнаружил в квартире троих мужчин, которые вместе с девушкой избили его и, угрожая предположительно ножом, потребовали денежные средства. Злоумышленники похитили кожаную куртку, денежные средства, документы на имя потерпевшего и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции недалеко от места преступления была задержана одна из подозреваемых - 25-летняя приезжая.Позже в съёмной квартире на Волжском бульваре оперативники задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 22 до 25 лет, также подозреваемых в совершении данного нападения.Установлено, что девушка заранее договорилась со своими сообщниками о предполагаемом противоправном деянии. Она дождалась пока потерпевший уснёт и открыла дверь ожидавшим в подъезде соучастникам.Следственной частью УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56