Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на обострение
с Россией. В ходе посещения завода Гомсельмаш он крайне резко
высказался в адрес Москвы, обвинив Кремль в варварстве и
недобросовестной конкуренции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на обострение
с Россией. В ходе посещения завода "Гомсельмаш" он крайне резко
высказался в адрес Москвы, обвинив Кремль в "варварстве" и
"недобросовестной конкуренции".
"Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в
рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не
хотят", – цитирует президента братской республики издание БЕЛТА. Россию он назвал "старшим
братом", заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.
Субсидирование Москвой собственного производства
сельскохозяйственной техники Лукашенко назвал нарушением договоренностей
Евразийского союза. Действия России, добавил белорусский лидер, не создают
условий для равной конкуренции в рамках интеграционного объединения.
По словам Лукашенко, о "варварском" поведении
Москвы он намерен поговорить лично с президентом России Владимиром Путиным.
Правда, о том, когда состоится беседа тет-а-тет президент
братской республики распространяться не стал. А зря. Лукашенко уже ставили в
упрек, что он избегает встречи со своим российским коллегой. По мнению
политолога Александр Суздальцева, причина в нежелании Лукашенко вести неудобный
разговор с Путиным, который поставил перед ним ряд непростых вопросов о
настоящем и будущем российско-белорусских отношений.
Среди них - формат
Союзного государства России и Белоруссии, и другие интеграционные проекты. По
мнению аналитика, сейчас они скорее выгодны Минску, чем Москве. Путин хочет
обсудить эти темы с Лукашенко, однако тот уклоняется от встречи, поскольку,
уверен аналитик, белорусскому лидеру просто нечего ответить российскому
коллеге, полагает Суздальцев.