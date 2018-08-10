Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на обострение с Россией. В ходе посещения завода Гомсельмаш он крайне резко высказался в адрес Москвы, обвинив Кремль в варварстве и недобросовестной конкуренции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на обострениес Россией. В ходе посещения завода "Гомсельмаш" он крайне резковысказался в адрес Москвы, обвинив Кремль в "варварстве" и"недобросовестной конкуренции"."Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а врамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства нехотят", – цитирует президента братской республики издание БЕЛТА. Россию он назвал "старшимбратом", заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.Субсидирование Москвой собственного производствасельскохозяйственной техники Лукашенко назвал нарушением договоренностейЕвразийского союза. Действия России, добавил белорусский лидер, не создаютусловий для равной конкуренции в рамках интеграционного объединения.По словам Лукашенко, о "варварском" поведенииМосквы он намерен поговорить лично с президентом России Владимиром Путиным.Правда, о том, когда состоится беседа тет-а-тет президентбратской республики распространяться не стал. А зря. Лукашенко уже ставили вупрек, что он избегает встречи со своим российским коллегой. По мнениюполитолога Александр Суздальцева, причина в нежелании Лукашенко вести неудобныйразговор с Путиным, который поставил перед ним ряд непростых вопросов онастоящем и будущем российско-белорусских отношений.Среди них - форматСоюзного государства России и Белоруссии, и другие интеграционные проекты. Помнению аналитика, сейчас они скорее выгодны Минску, чем Москве. Путин хочетобсудить эти темы с Лукашенко, однако тот уклоняется от встречи, поскольку,уверен аналитик, белорусскому лидеру просто нечего ответить российскомуколлеге, полагает Суздальцев.