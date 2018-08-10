Россиянам старше 70 лет запретят продажу квартир. Авторы инициативы объясняют ее желанием защитить пожилых людей от мошенников

Россиянам старше 70 лет запретят продажу квартир. Авторыинициативы объясняют ее желанием защитить пожилых людей от мошенниковРазработать меры по защите пенсионеров решил совет при Мосгордуме.Предлагается запретить россиянам старше 70 лет продажу, обменили передачу в дар квартир без согласия собеса.В Мосгордуме считают, что необходимо создать механизм, врамках которого независимые сотрудники будут контролировать сделку с принадлежащейпенсионеру недвижимостью. Представители госоргана будут проверять ее законность,наблюдать за поступлением денег на счет. Они убедятся, что пожилой человекпосле сделки останется с жильем, в котором он будет прописан.Сегодня зафиксировано множество случаев, когда мошенники обхаживаютпенсионеров, втираются к ним в доверие и получают их квартиры.После смерти обманутых их родственники выясняют, что жилье проданоили завещано другому лицу. "А бывает, что мошенники дажене ждут смерти пенсионера, а, провернув свои дела, просто выкидываютего на улицу", – отметила один из авторов предложения, адвокатЛюдмила Айвар.Отмечается, что сейчас подобный предложенному контрольдействует при отчуждении квартир, в которых живут дети.При продаже такого жилья родители обязаны получить в органах опекии попечительства согласие и доказать, что ребенок будет житьв другой квартире и иметь в ней свою долю, передает "Рамблер Новости".Чтобы исключить вовлеченность чиновников, который будуконтролировать весь процесс, в мошеннические схемы, надо ввести серьезнуюответственность за подобно преступление, уверены в Мосгордуме.