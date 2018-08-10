Американские военные хотят построить новую спутниковую навигационную систему на тот случай, если Россия и Китай уничтожат или выведут из строя GPS. Об этом говорится в отчете, опубликованном Пентагоном. Также из документа следует, что космические силы Соединенных Штатов будут состоять из четырех подразделений.

Американские военные хотят построить новую спутниковую навигационную систему на тот случай, если Россия и Китай уничтожат или выведут из строя GPS. Об этом говорится в отчете, опубликованном Пентагоном. Также из документа следует, что космические силы Соединенных Штатов будут состоять из четырех подразделений: объединенного командования, агентств по закупке спутников и развитию орбитальной группировки, сил космических операций, пишет агентство "Интерфакс".Правда, пока идея создания комических сил в США особой популярностью в Конгрессе не пользуется. Если в Палате представителей ее сторонников много, то ключевым сенаторам план военных не нравится: он может породить лишнюю бюрократию. Кроме того, против космических сил выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.Напомним, новый род войск предложил создать президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Штаты должны захватить лидерство в космосе, а не плестись в хвосте у России и Китая.