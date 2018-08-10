Украинские СМИ ликуют по поводу ликвидации
санитарной машины ДНР. Погибли три человека, в их числе – 21-летняя девушка-фельдшер.
Украинские СМИ ликуют по поводу "ликвидации"
санитарной машины ДНР. Погибли три человека, в их числе – 21-летняя девушка-фельдшер.
Убийство Марии Недовой "журналисты" смакуют с
особым удовольствием. "В Донбассе ликвидировали девушку, которая лечила
боевиков", – гласят заголовки в украинских изданиях.
В ДНР сообщили, что Мария, ее коллега и водитель выехали на
санитарном "Урале" в поселок Набережное. Местной жительнице
требовалась срочная помощь – у нее случился сердечный приступ, а своего фельдшерского
пункта в поселке нет.
Когда машина уже подъезжала к населенному пункту, по
автомобилю, на кузове которого были нанесены красные кресты, с позиций 93-й
бригады украинской армии выпустили управляемую противотанковую ракету. Погибли
все, находившиеся в грузовике.
"Они этим гордятся. Ликвидировали они... Ну-ну", -
написал в Facebook
житель Одессы Юрий Ткачев. "Немыслимо. В это трудно поверить, чтоб вот
так, без сомнений, без рефлексии, с гордостью даже, сообщать, что убили
медсестричку. Которая, о ужас, лечила", – прокомментировал другой
пользователь.
"Намеренно выстрелили ПТУРом по машине с красным
крестом. Это уже подвиг. Убили невооруженную девушку. Подвиг в кубе", -
написал еще один комментатор.
Пользователи отмечают: руководство некоторых СМИ все же
осознало, что читатели могут не разделить их ликования по поводу жестокого
убийства невооруженных людей – и, вдобавок, медиков. В частности, с сайта УНИАН
новость уже убрали.