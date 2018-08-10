Украинские СМИ ликуют по поводу ликвидации санитарной машины ДНР. Погибли три человека, в их числе – 21-летняя девушка-фельдшер.

Украинские СМИ ликуют по поводу "ликвидации"санитарной машины ДНР. Погибли три человека, в их числе – 21-летняя девушка-фельдшер.Убийство Марии Недовой "журналисты" смакуют сособым удовольствием. "В Донбассе ликвидировали девушку, которая лечилабоевиков", – гласят заголовки в украинских изданиях.В ДНР сообщили, что Мария, ее коллега и водитель выехали насанитарном "Урале" в поселок Набережное. Местной жительницетребовалась срочная помощь – у нее случился сердечный приступ, а своего фельдшерскогопункта в поселке нет.Когда машина уже подъезжала к населенному пункту, поавтомобилю, на кузове которого были нанесены красные кресты, с позиций 93-йбригады украинской армии выпустили управляемую противотанковую ракету. Погибливсе, находившиеся в грузовике."Они этим гордятся. Ликвидировали они... Ну-ну", -написал в Facebookжитель Одессы Юрий Ткачев. "Немыслимо. В это трудно поверить, чтоб воттак, без сомнений, без рефлексии, с гордостью даже, сообщать, что убилимедсестричку. Которая, о ужас, лечила", – прокомментировал другойпользователь."Намеренно выстрелили ПТУРом по машине с краснымкрестом. Это уже подвиг. Убили невооруженную девушку. Подвиг в кубе", -написал еще один комментатор.Пользователи отмечают: руководство некоторых СМИ все жеосознало, что читатели могут не разделить их ликования по поводу жестокогоубийства невооруженных людей – и, вдобавок, медиков. В частности, с сайта УНИАНновость уже убрали.